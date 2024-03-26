كولومبيا: إذا لم تلتزم "إسرائيل" بقرار وقف إطلاق النار في غزة سنقطع علاقتنا معها

فلسطين اليوم

هدّد رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، اليوم الثلاثاء، أنّه إذا لم تلتزم "إسرائيل" بقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة،فستقطع بلاده علاقاتها الدبلوماسية معها، وذلك في تصريح له على منصة "أكس".

وطالب بيترو في وقت سابق، دول العالم بمقاطعة "إسرائيل"، إذا انتهكت قرار مجلس الأمن، الذي صدر الاثنين، وطالب بالوقف الفوريلإطلاق النار في غزة، كذلك طالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكان مجلس الأمن الدولي، وافق في جلسة أمس الاثنين، على مشروع قرار قدّمته الدول العشر (الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن) يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسبابٍ إنسانية في قطاع غزّة خلال شهر رمضان، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت من دوناستخدام حق النقض (الفيتو).

وفي نهاية شباط/فبراير، أعلن بيترو تعليق كولومبيا "جميع مشترياتها من الأسلحة الإسرائيلية"، مؤكّداً أنه يجب على العالم أن "يقاطعرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وسبق أن أخذ موقف صارم من الاحتلال الإسرائيلي، وأعلن في مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، قرار بلاده بسحب سفيرها لدىالاحتلال، وقال حينها إنّه "في حال لم توقف إسرائيل المذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، فلن نتمكن من البقاء هناك".