السيد خامنئي خلال لقائه هنية: إيران لن تتوانى أبداً عن دعم فلسطين وغزة

فلسطين اليوم

أكّد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أنّ إيران لن تتوانى أبداً عن دعم القضية الفلسطينية،مشيداً بصمود الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في غزّة.

وخلال استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والوفد المرافق له، قال السيد خامنئي إنّ "الصبر التاريخي لأهل غزّةفي وجه الجرائم الوحشية الصهيونية المدعومة من الغرب، أمر لا مثيل له، وأنّها ظاهرة حوّلت القضية الفلسطينية إلى القضية الأولى للعالمرغم أنف العدو".

وأكّد السيد خامنئي أن "قتل أهالي غزة والإبادة الجماعية في هذه المنطقة، تؤلم قلب كل إنسان صاحب ضمير" ، مشدداً على أنّ إيران لنتتوانى أبداً عن دعم القضية الفلسطينية وأهالي غزة المظلومين والمقاومين".

من جهته أعرب هنية، عن شكره وتقديره للدعم الشعبي والحكومي في إيران للقضية الفلسطينية.

وأكد هنية أنّ "أهل غزة وقوة المقاومة لن يسمحا للعدو بتحقيق ذرة من أهدافه برغم كل الوحشية والمجازر"، مضيفاً أنّ "الحرب على غزّةحرب عالمية، وأنّ الولايات المتحدة شريكة رئيسية في العدوان الصهيوني".

وأشار إلى أنّ عملية "طوفان الأقصى" هزمت أسطورة "الجيش" الذي لا يقهر، وأنّ صبر أهل غزة وصمودهم تصدى للعدو وحال دونتحقيق أيّ هدف استراتيجي له في غزة.

وكان هنية قد وصل، في وقتٍ سابق اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة، حيث التقى بوزيرالخارجية، وبحث معه في مجمل التطورات المتعلقة بالحرب الدائرة على المستوى السياسي والميداني، وتداعياتها المختلفة، بما في ذلك قرارمجلس الأمن الدولي الذي صدر يوم أمس.