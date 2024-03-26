سفير الكيان بالأمم المتحدة: إلغاء زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن ضروري

الساعة 03:41 م|26 مارس 2024

فلسطين اليوم

رأى مندوب الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد إردان أن إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن ضروري رغم أنه غير سار.

واعتبر إردان أن سماح واشنطن بتمرير قرار بوقف القتال في غزة تناقض كبير، معبرا عن أمله في أن تدرك الولايات المتحدة أنها ارتكبت خطأ بعدم استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد قرار وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أفادت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بأن نتنياهو ألغى زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن، بعد امتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة.