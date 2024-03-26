مطالبة أممية بإلغاء قرار إسرائيل منع الأونروا من إيصال الغذاء لشمال غزة

فلسطين اليوم

دعا المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه إسرائيل إلى إلغاء قرار يمنع وصول المساعدات الغذائية إلى شمال غزة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال لايركه -في مؤتمر صحفي- إن الناس في غزة يواجهون "الموت القاسي بسبب المجاعة"، وأضاف "يجب إلغاء القرار. لا يمكنكم الادعاء بالالتزام بأحكام القانون الدولي هذه عندما تقومون بمنع قوافل الأونروا الغذائية".