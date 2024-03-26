عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن 96 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل فرض قيودها وتشديداتها العسكرية على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، ومنعهم من الوصول للصلاة فيه بحرية، ومع ساعات الصباح تمنع الغالبية من الدخول تزامنًا مع اقتحام المستوطنين.