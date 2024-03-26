لليوم الـ172من العدوان.. الاحتلال يواصل مجازره الدموية ضد قطاع غزة

فلسطين اليوم

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصفه المدفعي والجوي لمناطق مختلفة في قطاع غزة، وذلك مع دخول العدوان يومه الـ 172، ما أسفرعن عشرات الشهداء والإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتجدد قصف الاحتلال وإطلاق النار على مناطق شمال القطاع، واستهدف القصف مدينة بيت حانون، ومنطقة بيت لاهيا، فيما شنت الطائرات الاحتلال غارات على مدينة دير البلح، وقصفت منزلا لعائلة الحميدي في منطقة بركة الوز بمخيم المغازي وسط القطاع.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 30 مواطناً جراء قصفالاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو حصيرة في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي غارات على مدينة رفح، حيث استشهد أكثر من 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال إثر غارة على منزل يؤوي نازحين، كما قصفت الطائرات منزلا قرب ملعب النجوم بمنطقة مصبح شمال رفح، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

ووسع جيش الاحتلال حربه ضد القطاع الصحي حيث يواصل محاصرة المستشفيات وينكل بالمرضى والجرحى والكوادر الطبية ويرتكب بحقهم أبشع الجرائم.