ترامب: "إسرائيل" ارتكبت خطأ كبيرا وتفقد الدعم الدولي

فلسطين اليوم

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإسرائيليين من أنهم يفقدون الدعم الدولي للحرب في غزة، مجددا دعوته إلى إنهائها.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم": "عليكم إنهاء الحرب.. يجب أن تنجزوا الأمر.. يجب أن تنتهوا منها".

وأضاف ترامب أن "على إسرائيل أن تكون حذرة للغاية لأنها تخسر الكثير من العالم، وتخسر الكثير من الدعم، وعليها أن تنتهي، وعليها أن تنجز المهمة. كما عليها أن تصل إلى السلام، وأن تعيش حياة طبيعية هي والجميع".

وقال ترامب إنه كان سيرد على "هجوم" حركة حماس في 7 أكتوبر "بنفس الطريقة" التي رد بها الاحتلال، لكنه أعرب عن قلقه بشأن مشهد الحرب التي أدت فيها الضربات الإسرائيلية إلى تدمير جزء كبير من غزة.

وعزا ترامب ارتفاع منسوب معاداة السامية في الولايات المتحدة، إلى صور الدمار في غزة بسبب الحرب المستمرة، وقال: "لا ينبغي للجيش الإسرائيلي الاستمرار في نشر لقطات لضرباته".