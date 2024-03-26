داعياً لتنفيذ قرار وقف النار بغزة.. مندوب الصين: واشنطن لا تستطيع الاستمرار بالعرقلة

فلسطين اليوم

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد جون ، في بيانٍ، أنّ هذا القرار يعكس التوقعات العامة للمجتمع الدولي ويحظى بدعم جماعي من الدول العربية.

وتابع أنّ قرارات مجلس الأمن ملزمة، داعياً "الأطراف المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات الواجبة على النحو الذي يتطلبه القرار".

وقال: "نتوقع من الدول التي تتمتع بنفوذ كبير أن تلعب دوراً إيجابياً بشأن الأطراف المعنية"، مشدداً على استخدام كافة الوسائل الضرورية والفعالة المتاحة لهم لدعم تنفيذ القرار.

وأكد جون "ضرورة توقف الهجوم على غزّة والأضرار التي تلحق بالمدنيين"، مضيفاً أنّ وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان "يجب أن يكون بمثابة أساس لوقف دائم ومستدام للأعمال العدائية، للسماح بالعودة المبكرة لسكان غزة الذين أجبروا على النزوح".

ولفت إلى "ضرورة رفع الحصار المفروض على غزة والحواجز أمام وصول الإمدادات الإنسانية وضمان دخولها إلى غزة بكميات كافية، وعلى وجه السرعة للوصول إلى المحتاجين بطريقة آمنة وفي الوقت المناسب"، داعياً "إسرائيل" إلى فتح معبر رفح والمعابر البرية الأخرى.

وحثّ مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة جميع الأطراف على استعادة التمويل الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في أقرب وقت ممكن، بعد أن أوقفت بعض الدول مساهماتها بسبب مزاعم إسرائيلية بمشاركة أعضاء من "الأونروا" في 7 أكتوبر 2023.

وقال إنه "يتعين على مجلس الأمن أن يواصل متابعة الوضع في غزة عن كثب والاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل القرار" مؤكداً أن بلاده "ستواصل بذل جهود متواصلة مع جميع الأطراف لوضع نهاية مبكرة للقتال في غزة وتخفيف الكارثة الإنسانية وتنفيذ حل الدولتين".

وذكر جون أنّ بكين صوّتت في مجلس الأمن ضد مشروع قرار، اقترحته يوم الجمعة الماضي الولايات المتحدة، بشأن الوضع في غزة.

وأوضح أنّ الخلاف بين المسودتين (قرار أمس الإثنين وقرار الجمعة) يتلخص في ما إذا "كان ينبغي أن يكون هناك وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وما إذا كان ينبغي السماح باستمرار العقاب الجماعي للشعب في غزة".

وقال إنّ "تمسك الصين والدول الأخرى المعنية بالمبادئ والعدالة، أجبر الولايات المتحدة على إدراك أنها لا تستطيع الاستمرار في عرقلة جهود المجلس لاتخاذ الخطوة الحاسمة في الاتجاه الصحيح".

وأضاف جون أنه بالنسبة لملايين الأشخاص في غزة الذين يعانون من كارثة إنسانية غير مسبوقة، فإن هذا القرار، إذا تم تنفيذه بشكل كامل وفعال "من الممكن أن يجلب الأمل الذي طال انتظاره".