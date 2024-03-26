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هنية إلى طهران اليوم للقاء وزير الخارجية ومسؤولين إيرانيين
يغادر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء إلى إيران، وذلك للقاء مسؤولين إيرانيين.
وسيلتقي هنية خلال زيارته مع وزير خارجية البلاد حسين أمير عبد اللهيان، وفق ما أكدت وكالات "إرنا" الإيرانية.
وتأتي زيارة هنية إلى طهران عقب قرار مجلس الأمن الدولي المطالب بوقف إطلاق النار في غزّة خلال شهر رمضان، على أن "يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار"، مع دخول العدوان الإسرائيلي شهره السادس.