المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مبنى لجنود الاحتلال في "شوميرا"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف ‏مجاهديها، فجر يوم الثلاثاء، مبنى يستخدمه جنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في مستوطنة "شوميرا" بالأسلحة المناسبة.

وزفت المقاومة الإسلامية المجاهد حسين علي دبوق من بلدة شبريحا في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وأمس، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة، وكذلك استهداف موقع بركة ‏ريشا بالأسلحة الصاروخية، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في كلا العمليتين.

وسبق أن أعلنت المقاومة استهداف مواقع ‏زبدين وبياض ‏بليدا والمالكية بقذائف المدفعية، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتواصل المقاومة استهداف مواقع جنود الاحتلال وتجمعاتهم، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، وردّاً على ‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية ومنازل المدنيين.