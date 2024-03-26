تظاهرة حاشدة في المغرب تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

فلسطين اليوم

تظاهر آلاف المغربيين في مدنية طنجة، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب الإبادة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



ورددت الحشود المشاركة في التظاهرات هتافات ترفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وتندد بالحرب على غزة، مطالبين بوقف الحرب وتقديم المساعدات للمواطنين.

وتشهد مدن عربية وأجنبية مظاهرات شعبية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة حتى اليوم الـ172، وتأكيدًا على الدعم الكامل للأهالي في غزة في ظل الصمت الدولي والعربي.

وفي ذات السياق، طالب أكاديميون وباحثون في المغرب، بوقف التطبيع الأكاديمي مع "إسرائيل"، تنديدًا بالحرب التي تشنها على قطاع غزة، كما دعت النائبة المعارضة في البرلمان فاطمة التامني، إلى مراجعة اتفاق التطبيع مع "إسرائيل".

يشار إلى أن المغرب قد طبّع العلاقات مع الاحتلال في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2020 بوساطة أمريكية مقابل الاعتراف بسيادة المملكة على الصحراء الغربية، وقوبل الاتفاق برفض من هيئات وأحزاب وقطاعات شعبية.