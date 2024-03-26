بي بي سي تقر بارتكاب "خطأ" في تغطيتها لمرافعات محكمة العدل

فلسطين اليوم

بعد استجواب قاس من مشرعين بريطانيين، قال مدير السياسة والمعايير التحريرية في هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي)ديفيد جوردان، أمس الاثنين، إن المذيع ربما يكون قد "ارتكب خطأ" بسبب تغطيته غير المتكافئة للمرافعات في قضية الإبادة الجماعية التي تتهم فيها الاحتلال في محكمة العدل الدولية.

في جلسة مع مشرعين في لجنة الإعلام بالبرلمان البريطاني، تناول جوردان المخاوف بشأن قرار المذيع بث "الدفاع الإسرائيلي" بأكمله في لاهاي، بينما عرض فقط أجزاء من الحجج المضادة لجنوب أفريقيا.

وكانت عضو البرلمان عن حزب العمال المعارض جولي إليوت أثارت القضية، وشككت في عدالة وحياد تغطية بي بي سي، ولا سيما تسليط الضوء على التناقض في وقت البث بين مرافعتي "إسرائيل" وجنوب أفريقيا.

وعندما ضغطت عليه إليوت، اعترف جوردان بأن تغطية بي بي سي في المملكة المتحدة لم تقدم التكافؤ التام بين المرافعات المقدمة إلى محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أنه في حين كانت التغطية الدولية عادلة لكلا الجانبين في الصراع، كان هناك اختلاف وتفاوت خلال البث في المملكة المتحدة في التغطية الحية خلال يومي المرافعات.

وقال إنه عندما راجع المسؤولون عن الأخبار التغطية في وقت لاحق، اعتقدوا أنه ربما ارتكبوا خطأ في عدم جعل التغطيتين متشابهتين أو متطابقتين.

وأضاف جوردان أنه "كان قرارا تحريريا صعبا حقا حول أي جلسة مرافعة يجب عليهم التركيز عليها"، مشيرا إلى أن فريق الأخبار أدرك الحاجة إلى تعديلات محتملة، وأكد أنه إذا فكروا في الأمر مرة أخرى، ربما كانوا سيفعلونه بشكل مختلف".

يشار إلى أن "إسرائيل" باتت للمرة الأولى في تاريخها موضع دعوى بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية تقدمت بها جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية. وطلبت المحكمة من إسرائيل اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، كما طالبتها بمنع ومعاقبة أي تعليقات عامة قد تعتبر تحريضا على الإبادة، بالإضافة إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.