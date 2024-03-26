قوات الاحتلال تقتحم بلدات الضفة وتعتقل مواطنين وتصيب آخرين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة أسفرت ‘ن إصابات واعتقالات.

وفي التفاصيل، دهمت قوات الاحتلال منازل مواطنين في مدينة يطا وفتشتها ونصبت الحواجز وفتشت مركبات المواطنين وعرقلت حركة السير في المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محوري مدينة دورا الشرقي والغربي في جنوب الخليل، ودهمت شقة سكنية وفتشتها واعتقلت مواطناً كما سيّرت دورياتها في المدينة وأطلقت الرصاص الحي باتجاه مواطنين ونصبت عدداً من الحواجز.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين قبل انسحابها من مدينة دورا.

كذلك دهم مستوطنون منازل مدنيين فلسطينيين في قرية "سوسيا يطا، و اعتدوا بالضرب على عدد من سكان القرية، ونكلوا بهم، وحطموا سياراتهم.

وفي تطور آخر، انسحبت قوات الاحتلال من مخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية فجر اليوم بعد عملية عسكرية لساعات قامت خلالها باستهداف شبان فلسطينيين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة .

وفجرت قوات الاحتلال مقر حركة فتح في المخيم قبل انسحابها.

كما اقتحمت قوات من جيش الاحتلال بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، وسط اندلاع مواجهات مع شبان البلدة.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.