قصف المستوطنات بتوقيت البهاء.. والمقاومة لا ترحم!

فلسطين اليوم

تواصل المُقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث تخوض معها معارك ضارية على المحاور كافة، موقعةً قتلى وجرحى، ومكبّدةً إيّاها خسائر في العتاد والآليات.

وأعلنت سرايا القدس استهداف "عسقلان" و"سديروت" ومستوطنات "غلاف غزة" برشقات صاروخية.

وقبل ذلك، كشفت السرايا أنّ مقاوميها أكدوا، بعد عودتهم من خطوط الاشتباك في محيط مجمع الشفاء غرب غزة، تنفيذ عددٍ من المهام، منها استهداف قوة صهيونية راجلة تتمركز قرب البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء.

إلى جانب ذلك، استهدفوا بالاشتراك مع مجاهدي مجموعات عمر القاسم تجمعاً لجنود الاحتلال غرب مدينة غزة.

كذلك، استهدف مقاومو السرايا، بالاشتراك مع مجاهدي لواء العامودي، تموضعاً لآليات وجنود الاحتلال جنوب مجمع الشفاء.

كما أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم، انسحاب قوة إسرائيلية من تخوم حي التفاح في مدينة غزة بعد دكها بقذائف الهاون.

وأعلنت الكتائب استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في شارع الرشيد غرب حي تل الهوا في مدينة غزة، بالإضافة إلى استهداف دبابة أخرى من النوع نفسه بالقذيفة عينها، واحتراقها بالكامل في محيط مستشفى الشفاء في المدينة.

وبمعركتها المستمرة مع قوات الاحتلال، تكبّد المقاومة الفلسطينية "الجيش" الإسرائيلي خسائر في صفوف جنوده وضباطه وآلياته، إذ أقرّ أمس بمقتل جندي خلال المعارك الدائرة في محيط مجمّع الشفاء، كما استهدفت المقاومة دباباته في أكثر من محور قتال.

وعقب ذلك، تطرقت وسائل إعلام إسرائيلية إلى العدد المرتفع لقتلى "الجيش" الإسرائيلي، في المعارك التي يخوضها مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكدةً أنها تعادل حجم لواءٍ في "الجيش".