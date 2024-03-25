ترحيب دولي بقرار مجلس الأمن بشأن غزة.. ومقررة أممية: "إسرائيل" ترتكب جرائم إبادة

فلسطين اليوم

أكدت مقررة الأمم المتحدة، المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أن "هناك أسباباً منطقية" للقول إن إسرائيل ارتكبت عدداً من أعمال الإبادة"، لافتة أيضاً إلى وجود تطهير عرقي.

وقالت ألبانيزي، في تقريرها الذي سترفعه، الثلاثاء، إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن "الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية في تدمير الفلسطينيين جسدياً".

وأكّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم الاثنين، أنّ عدم التزام الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزّة أمرٌ "لا يُغتفر".

وجاءت تصريحات غوتيريش تعليقاً على تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزّة، خلال شهر رمضان.

بدورها، رحّبت رئيسة برلمان الاتحاد الأوروبي، روبرتا ميتسولا، بقرار مجلس الأمن، مؤكدةً أنّه يمثّل "خطوة مهمة إلى الأمام، والسبيل الوحيد نحو السلام".

ورحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بقرار مجلس الأمن الدولي، مضيفاً أنّ "القرار تأخّر كثيراً قبل اعتماده، والمطلوب الآن أن يتم تنفيذه في أرض الواقع".

من ناحيتها، رحّبت السعودية بقرار مجلس الأمن الدولي، مجددةً مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزّة، الأمر الذي يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى، وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.

وأكّدت السعودية ضرورة إنهاء المعاناة، وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني، وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان وتقرير المصير، عبر مسار موثوق به ولا رجعة فيه، من أجل إقامة دولته الفلسطينية وفق حدود عام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية"، وفقاً لمبادرة "السلام" العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.