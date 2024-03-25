"لم نأتِ من أجل تدفئة الكراسي".. جدعون ساعر يستقيل من حكومة نتنياهو

فلسطين اليوم

أعلن الوزير الإسرائيلي ورئيس حزب "اليمين الوطني"، جدعون ساعر، استقالته من حكومة الاحتلال، بعد رفض بنيامين نتنياهو طلب دخوله "كابينت" الحرب.

وبشأن سبب استقالته، قال ساعر: "لا أستطيع تحمل المسؤولية ما دام ليس لدي أيّ تأثير، ولم نأتِ إلى الحكومة من أجل تدفئة الكراسي".

وانتقد ساعر سير الحرب، مؤكداً ​​أنّ الوضع في حالة من الفوضى، كما انتقد سلوك حكومة نتنياهو على الصعيد الدولي، متهماً إياها بـ"استبعاد مجلس الوزراء عن القرارات".



وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ الائتلاف يضم الآن 72 عضواً بعد استقالة ساعر.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أفاد الإعلام الإسرائيلي بأنّ ساعر رفض عرضاً، مفاده أن يكون ضيفاً مدعواً من وقتٍ إلى آخر إلى "كابينت" الحرب الإسرائيلي، على غرار وزراء آخرين تتمّ دعوتهم إلى نقاشات بين وقتٍ وآخر.

وهدد ساعر بأنّه إذ لم يتمّ التوصل إلى حلّ خلال الساعات الـ24 المقبلة، فإنّه على الأرجح سيستقيل من حكومة نتنياهو.