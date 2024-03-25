رابطة علماء اليمن تدعو الأمة الإسلامية للتعبئة العامة على كافة المستويات نصرة لغزة

فلسطين اليوم

دعت رابطة علماء اليمن، اليوم الاثنين، الأمة الإسلامية للتعبئة العامة والعمل على استنهاض الشعوب واستنفار النخب العلمية والفكريةوالسياسية والإعلامية، وذلك للتحرك الجهادي نصرة لغزة.

وأكد علماء اليمن، في فعالية أقيمت في الجامع الكبير في صنعاء بعنوان "نداء إلى علماء الأمة للقيام بواجبهم في معركة طوفان الأقصىوالفتح الموعود"، وجوب نصرة غزة والقضية الفلسطينية وجوباً عينياً على كافة الأمة الإسلامية إعلامياً واقتصادياً وعسكرياً وسياسياً.

كما شددوا على ضرورة تعزيز وعي الشعوب بجدوائية المقاطعة الاقتصادية للبضائع والسلع والشركات الإسرائيلية والأميركية والشركاتالداعمة للاحتلال.

وأشاروا إلى وجوب قطع العلاقة السياسية والاقتصادية والتنسيق الأمني مع الاحتلال، ودعوة الأنظمة المطبعة للتوبة النصوح في شهررمضان من جريمة التطبيع.

وشدّدوا على ضرورة تحرك الشعوب، وفي مقدمتها العلماء، لكسر الحصار عن غزة وفتح المعابر لإيصال الغذاء والدواء والماء لأهالي غزة،والضغط على الأنظمة الحاكمة وإجبارها على القيام بذلك.

كما جدّدوا الدعوة للالتفاف الجاد والصادق حول قيادات محور الجهاد والمقاومة، ومؤزارة مواقفها المناهضة للهيمنة الأميركية والغربيةوالاستكبار العالمي.