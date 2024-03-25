كتائب القسام تقصف "أسدود" برشقة صاروخية

فلسطين اليوم

قصفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية.

وأعلنت كتائب القسام، في بلاغ عسكري عبر منصة "تليغرام"، أنها قصفت "أسدود" المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.

وذكرت مصادر عبرية أن صافرات الإنذار دوت في أسدود عقب استهدافها بصواريخ المقاومة الفلسطينية.

ووفق صحفية "إسرائيل اليوم" العبرية، فإن الرشقة الصاروخية التي استهدفت مدينة أسدود، انطلقت من شمال قطاع غزة.

إلى ذلك، استهدفت كتائب القسام دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في شارع الرشيد غرب حي تل الهوا بمدينةغزة.