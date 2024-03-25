7770 حالة اعتقال في للضفة منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت، منذ مساء أمس الأحد وحتّى صباح اليوم الإثنين، 15 مواطناً على الأقل من الضّفة الغربية المحتلة، بينهم طفل وأسرى سابقون.

وأشار البيان إلى أنّ عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله وقلقيلية، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين، الخليل، بيت لحم، والقدس المحتلة، ورافقتها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وبحسب البيان المشترك فقد ارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر 2023، إلى نحو 7770، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتشمل المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تمّ الإفراج عنهم لاحقاً.

يُشار إلى أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي قطاع غزة بعد مرور 171 يوماً على العدوان والإبادة الجماعية، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

وصعّدت قوات الاحتلال من وتيرة عمليات الاعتقال بين صفوف الأطفال، فيما تواصل إدارة سجون الاحتلال فرض إجراءات تنكيلية بحقّ الأسرى الأطفال (الأشبال)، وفقاً لما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطينيّ، أمس الأحد.