الصحة: 107 شهداء و176 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة اليوم الإثنين، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 107 شهداء و176 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في تقريرها اليومي إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان إلى 32333 شهيدًا و74694 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي