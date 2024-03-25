الأسير ناصر عورتاني يتنسم الحرية

فلسطين اليوم

أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير ناصر عورتاني (36 عاما)، بعد أن أمضى 20 عاما في سجن النقب الصحراوي.

وكان باستقبال عورتاني عدد من أفراد عائلته عند حاجز الظاهرية العسكري جنوب الخليل، والذين رافقوه إلى مدينة نابلس.

واعتقل عورتاني عندما كان عمره 16 عاما، وحكمت عليه محاكم الاحتلال بالسجن 20 عاما، وتمكن خلال سنوات الاعتقال من استكمال دراسته.

وتعرضت عائلته للملاحقة، واعتقلت والدته إخلاص أبو السعود عام 2004، أي في العام ذاته الذي اعتقل فيه نجلها، وأمضت في 13 شهرا في سجون الاحتلال، وحرمت من زيارته بشكل متواصل لسنوات.