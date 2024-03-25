إيطاليا ترفض بيع أسلحة وذخيرة للاحتلال الإسرائيلي

فلسطين اليوم

رفضت إيطاليا بيع أسلحة وذخيرة يستخدمها سلاح البحرية التابع للاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الإذاعة "الإسرائيلية" الرسمية "كان-ريشت بيت" اليوم الإثنين، إن الاحتلال يسعى إلى إيجاد طرق التفافية للحصول على الأسلحة والمواد الخام، بغرض سد الفجوات التي نشأت في المكونات الحيوية المطلوبة للقتال.

وصرح مصدر أمني لدى الاحتلال بأن تزايد الانتقادات من مختلف الأطراف يعرض استمرار تسليح "إسرائيل" ونقل الذخائر ووسائل الحرب والقتال للخطر.

وأعرب عن خشيته من أن تؤثر العملية في رفح على المساعدات الأمنية الأميركية لـ"إسرائيل".