المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف بالصواريخ تموضعاً للاحتلال في تلة "الطيحات"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الإثنين، أنّ مجاهديها استهدفوا تجمعاً ‏لجنود الاحتلال الاسرائيلي في "تلة الطيحات" بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، وذلك ردّاً على ‏اعتداءات الاحتلال على قرى جنوبي لبنان والمنازل المدنية، ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، كما أكّدت المقاومة في بياناتها السابقة.

ومساء أمس الأحد، أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "المطلة"، المقابلة لبلدة الخيام جنوبي لبنان، بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً ‏مباشرة.‏

وقالت المقاومة، في بيان، إنّها ‏استهدفت أيضاً تجمّعاً ‏لجنود الاحتلال في محيط ثكنة "برانيت" بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏