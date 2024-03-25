عشرات الشهداء في مجازر جديدة في قطاع غزة والاحتلال يواصل حصار المستشفيات

فلسطين اليوم

لليوم الـ171على العدوان، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره الدموية، مستهدفاً مناطق متفرقة من القطاع ومطبقاً حصاره على القطاع الصحي.

وارتقى 22 مواطنا في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة سلمان في شارع البيئة بمدينة دير البلح، ونفذ الاحتلال غارة على مخيم النصيرات، وذلك وسط القطاع.

وفي رفح قصف جيش الاحتلال خمسة منازل خلال ٢٤ ساعة ما ادى لاستشهاد ٢٧ مواطنا وإصابة العشرات.

وارتقى أيضاً 3 شهداء وأصيب آخرون وصلوا إلى مستشفى الكويت، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة برهوم بالقرب من مسجد صلاح الدين بمخيم يبنا وسط رفح جنوبي القطاع.

من جهته، أكد الدفاع المدني في غزّة عدم قدرته على تلبية نداءات استغاثة وصلت من فلسطينيين تعرضوا لقصف الإسرائيلي في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وناشد الدفاع المدني الأمين العام للأمم المتحدة بـ "ضرورة التدخل الفوري لتوفير احتياجات الدفاع المدني لحماية المدنيين".

ويستمر الاحتلال باستهداف محيط مجمع الشفاء الطبي بالقصف المدفعي والجوي، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات التابعة لقوات الاحتلال، وقد تعرّض الطابق العلوي من المستشفى للقصف.

كذلك استهدفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى الأمل والمناطق الشرقية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.