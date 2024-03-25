بينهم أطفال.. إصابة فلسطينيين بمواجهات بالضفة وسط اقتحامات الاحتلال

فلسطين اليوم

أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية مساء أمس الأحد وفجر اليوم الاثنين، مع استمرار قوات الاحتلال بتنفيذ اقتحامات ليلية لمختلف بلدات ومدن الضفة تخللتها مواجهات واعتقالات.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت "مع إصابة بالرصاص الحي لطفل (16 عاما) بالساق من قرية قفين شمال شرق طولكرم، ونقلته إلى المستشفى.

كما أبلغ الهلال الأحمر عن إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وكان الهلال الأحمر قال في وقت سابق إن طواقمه تعاملت مع "إصابة لطفل يبلغ من العمر 14 عاما بالرصاص الحي بالقدم" خلال مواجهات شهدتها بلدة بيت فوريك شرقي مدينة نابلس، ونقلت المصاب إلى المستشفى.

وأشارت الجمعية إلى "احتجاز مركبة الإسعاف على حاجز بيت فوريك والشاب المصاب" قبل التنسيق مع الصليب الأحمر الدولي لإخلاء سبيلهما.

وكان عشرات الفلسطينيين قد تظاهروا في قرية بيت فوريك تضامنا مع المقاومة وسكان قطاع غزة، وردد المتظاهرون هتافات تندد بما وصفوه جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وققطاع غزة، وتدعو إلى نصرة المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين قريتي عزون وحجة شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية، كما اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، وكذلك بلدة سيلة الظهر جنوب مخيم جنين بالضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، كما اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب في الخليل أيضا.

وتم استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة في بلدة عربونة بمخيم جنين في الضفة الغربية.