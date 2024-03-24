موائد رمضانية خالية في مخيم جباليا... نفد الحساء وحضر الزعتر والماء

فلسطين اليوم

في مخيم جباليا يصطف مئات النازحين الفلسطينيين، من بينهم أطفال ونساء، قبيل أذان المغرب، أمام قِدر كبيرة من الحساء، متطلعين إلى الحصول على وجبة الإفطار المجانية، التي تُقدَّم إليهم في إحدى مدارس النزوح في مخيم جباليا شماليّ قطاع غزة.

يقف الأطفال أمام القِدر، وفي أعينهم بريق أمل الحصول على الطعام، بينما يحملون بأيديهم الأواني البلاستيكية الفارغة، بحثًا عن شيء يروون به جوعهم ويروون به أحلامهم.

واضطر العديد من الصائمين الذين كانوا ينتظرون، إلى العودة إلى أسرهم بأيديهم خاوية، بسبب نفاد الطعام بشكل كامل، ما أحبط آمالهم بعد انتظارهم لساعات.

ووفقاً لآخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن عدد الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف وصل إلى 27 فلسطينياً، بمن فيهم رُضَّع.

وفي 10 مارس/ آذار الماضي، أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأن "الجوع في كل مكان بقطاع غزة"، مشددة في منشور على حسابها عبر منصة إكس، على أن "الوضع في شمال غزة مأساوي حيث تُمنع المساعدات البرية رغم النداءات المتكررة".

وقالت الأونروا إنه "مع اقتراب رمضان، فإن وصول المساعدات الإنسانية عبر قطاع غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار ضروريان لإنقاذ الأرواح"، مؤكدة أن "الجوع في كل مكان بغزة".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة، ولا سيما محافظتا غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شحّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.