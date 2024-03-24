أجبرهم على النزوح عراة.. الاحتلال ينكل بالمرضى والأطفال بمجمع الشفاء

فلسطين اليوم

شوهد عدد ممن أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي على الخروج من مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة، وهم عراة وبعضهم يجر أشلاءه في طريقهم للنزوح نحو جنوب القطاع المحاصر.

وامتد إجبار النازحين والجرحى على الخروج عراة إلى الأطفال، الذين حاولوا الهروب من المنطقة المحاصرة في شمال غزة، فأجبرهم جيش الاحتلال على خلع كل ملابسهم.

هذا ويستمر حصار الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي لليوم السابع على التوالي في جولته الثانية، بعدما بدأت إسرائيل هذا العدوان بحصار المجمع نفسه بدعوى إدارة المقاومة لعملياتها من داخله.

وتعود قوات الاحتلال بعد 6 أشهر تقريبًا إلى حصار المجمع، بدعوى وجود عدد من قيادات المقاومة بداخله محصنين داخل غرف محكمة الإغلاق.

وقد تجاوز عدد الشهداء الذين قضوا خلال الحصار الأخير أكثر من المئة، وضعفهم من المصابين والجرحى، مع قصف متواصل لمحيط المستشفى والاعتداء على أطقمه الطبية، في وقت تتوالى شهادات المحاصرين والناجين حول ما تتعرض له بعض النازحات داخل المجمع.