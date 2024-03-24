المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقعي "برانيت" ورويسات العلم بالأسلحة الصاروخية
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - مساء اليوم الأحد، استهداف مبنىً يتموضع فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المطلة، المقابلة لبلدة الخيام جنوبي لبنان، بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.
وقالت المقاومة، في بيان، إنّها استهدفت تجمّعاً لجنود الاحتلال في محيط ثكنة "برانيت" بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
كما استهدفت موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
ورداً على اعتداءات الاحتلال التي طالت القرى الجنوبية والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنىً يتموضع فيه جنود الاحتلال في مستوطنة المنارة، قبالة بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، بالأسلحة المناسبة وأصابوه بشكلٍ مباشرة.
كذلك، استهدف مجاهدو قوةً إسرائيلية داخل موقع المرج، المقابل لبلدة مركبا جنوبي لبنان، بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا أفرادها بين قتيلٍ وجريح.
واستهدفت المقاومة التجهيزات التجسّسية في موقع الراهب، المقابل لبلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة.
استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع جلّ العلام، المقابل لبلدة الناقورة جنوبي لبنان، بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.
ورداً على قصف أحد الأماكن في مدينة بعلبك، أمس السبت، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية القاعدة الصاروخية والمدفعية في "يوآف" وثكنة "كيلع" (مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي)، حيث كانت تتدرب قوة من لواء "غولاني" بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا.