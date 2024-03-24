المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقعي "برانيت" ورويسات العلم بالأسلحة الصاروخية

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - مساء اليوم الأحد، استهداف مبنىً ‏يتموضع فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المطلة، المقابلة لبلدة الخيام جنوبي لبنان، بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً ‏مباشرة.‏

وقالت المقاومة، في بيان، إنّها ‏استهدفت تجمّعاً ‏لجنود الاحتلال في محيط ثكنة "برانيت" بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

كما استهدفت موقع ‏رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

ورداً على ‏اعتداءات الاحتلال التي طالت القرى الجنوبية والمنازل المدنية، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مبنىً يتموضع فيه جنود ‏الاحتلال في مستوطنة المنارة، قبالة بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، بالأسلحة المناسبة وأصابوه بشكلٍ مباشرة.‏

كذلك، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏قوةً ‏إسرائيلية داخل موقع المرج، المقابل لبلدة مركبا جنوبي لبنان، بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا أفرادها بين قتيلٍ ‏وجريح.‏

و‏استهدفت ‌ المقاومة ال‏تجهيزات التجسّسية في موقع الراهب، المقابل لبلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع جلّ العلام، المقابل لبلدة الناقورة جنوبي لبنان، ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

ورداً على قصف ‏أحد الأماكن في مدينة بعلبك، أمس السبت، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية القاعدة الصاروخية والمدفعية في "يوآف" وثكنة "كيلع" (مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي)، حيث كانت تتدرب قوة من لواء "غولاني" بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر ‏من 60 صاروخ كاتيوشا.‏