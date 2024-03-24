اشتباكات وتفجير آليات واستهداف بالهاون..سرايا القدس توجع العدو!

فلسطين اليوم

تجدّدت الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة قرب مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وأفاد مراسل فلسطين اليوم، بسماع أصوات اشتباكاتٍ ضارية ودوي انفجارات في المنطقة، لتؤكّد سرايا القدس والمقاومة استهداف آليات الاحتلال المتوغلة في المكان.

وأكّدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنّ مقاوميها اشتبكوا بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادّة للدروع، مع آليات الاحتلال، في شارع الهلال القديم في منطقة المشروع غرب خان يونس.

وأفادت السرايا، في بيان، بأنّ مقاوميها قصفوا بقذائف "هاون" النظامي من عيار 60، تجمّعاً لجنود الاحتلال في محيط مجمع الشفاء، كما استهدفوا آلية عسكرية للاحتلال بقذيفة "R.P.G" في منطقة العرايشية في محيط حي الأمل غربي خان يونس.

كذلك، استهدف مقاوموها آلية عسكرية للاحتلال بصاروخٍ موجه في دوّار أبو السعود جنوب مجمع الشفاء في مدينة غزة.

ونشرت السرايا مشاهد من الرشقات الصاروخية والمدفعية التي دكّت بها قوات الاحتلال غربي مدينة غزة ومستوطنات غلاف غزة، مُظهرةً أحد المقاتلين في أثناء تذخيره صواريخ قصيرة المدى.

كما وثّقت استهداف منشأة تجهيزات لوجستية وأمنية داخل مجمّع "ناحل عوز" الاستيطاني، واستهداف منظومة القبة الحديدية.

وبالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى، قالت السرايا إنّها قصفت تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته العسكرية بقذائف "هاون" في محيط مستشفى الشفاء.

كما أعلنت كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، استهداف دبابتي ميركفاه وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105"، شمال شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة وغرب تل الهوي في مدينة غزة.