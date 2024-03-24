بمسيّرة وصواريخ.. استهداف قاعدة "خراب الجير" الأميركية في سوريا

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية اليوم الأحد، بسماع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة مطار خراب الجير الأميركية في المالكية في ريف الحسكة الشمالي، شمالي شرقي سوريا.

وأكّدت المصادر أنّ الأصوات ناتجة عن استهداف قاعدة القوات الأميركية في مطار خراب الجير بـ3 صواريخ سقطت بداخلها وفي محيطها، لافتةً إلى أنّ الهجوم الصاروخي تلاه استهداف آخر للقاعدة بطائرةٍ مُسيّرة، من دون معلومات عن حجم الخسائر.

ويسجّل هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الاستهدافات ضدّ القواعد الأميركية في سوريا والعراق، التي لم تتوقّف منذ انطلاق ملحمة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.