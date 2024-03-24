مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية شمال سلفيت

فلسطين اليوم

اقتحم مستوطنون صهاينة، صباح اليوم الأحد، مقامات إسلامية في بلدة كفل حارس، شمالي مدينة سلفيت، شمالي الضفة الغربية المحتلة،بحماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المقامات الإسلامية في وسط كفل حارس، وقاموا بتدنيسها، عبر أداء شعائروطقوس تلمودية، وسط حراسة مشددة من جيش الاحتلال.

وتتعرض بلدة كفل حارس لاقتحامات دائمة، حيث تتعمد مجموعات من المستوطنين اقتحام المنطقة، بذريعة أنها تحوي أماكن مقدسة لهم،وهي: النبي كفل، النبي نون، والنبي يوشع، رغم أنها تعد أماكن تراثية إسلامية.