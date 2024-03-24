إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعرقل المفاوضات.. الأسرى ليسوا على رأس الأولويات

فلسطين اليوم

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن عرقلة "إسرائيل" لمفاوضات صفقة الأسرى مع حركة "حماس"، مشيرةً إلى أنّ الأسرى الإسرائيليينيدفعون حياتهم ثمناً مع مرور الوقت.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ "يوم الجمعة الماضي، وبعد أن وافق الكابينت من حيث المبدأ على ذهاب فريقالتفاوض إلى الدوحة، انتهى النقاش قبل أن يتمكن جميع الوزراء من التعبير عن آرائهم، بسبب السبت".

وأضاف أنّ "الأهم من ذلك أن الكابينت لم يحدد نطاق وعمق صلاحيات الفريق المفاوض، أو بكلمات أخرى، ما الذي يجوز لأعضاء الفريقالتنازل عنه، وما الذي يجب عليهم الاستمرار في الإصرار عليه"، مشيراً إلى أنه "في هذه الحالة لم يكن هناك أي جدوى من ذهاب الفريقإلى قطر على الإطلاق".

ولفت الموقع إلى أنّ رئيس الحكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "أصرّ على سلسلة من المطالب الأولية من حماس ولم يستجب لاقتراحاتبعض أعضاء الفريق المفاوض بالتحرك بالفعل".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على التفاصيل قوله، إنّ "في هذه القضية، في هذه الحكومة، لا يوجد رقابة في أن يكون موضوع الأسرىدائماً على رأس الأولويات. لقد تنازلنا عن الروح و الإنسانية منذ زمن طويل".

وبحسب الموقع، وجّه عددٌ من كبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين انتقادات شديدة لعملية اتخاذ القرار في كلا مجلسي "الكابينت" (الموسعوالحرب)، حول سلوك رئيس الحكومة بشأن مفاوضات إعادة الأسرى، والأولوية التي يحظى بها الملف في ترتيب أولويات الحكومة، إضافةًإلى "بطء نتنياهو المُرهِق"، والذي يرى البعض أنه موجّه من قبل مكتبه "من أجل عرقلة العملية".

وتابع الموقع بالقول: "يجب أن تفهموا أنّ المفاوضات هذه المرة ليست مثل تلك التي أدّت إلى صفقة شاليط"، موضحاً أنّ "في ذلك الوقت،كان ممثلو إسرائيل يجلسون في القاهرة، وفي الغرف المجاورة، وأحياناً على الجانب الآخر من الجدار، كان ممثلو حماس".

وأشار إلى أنّ "في كل اقتراح، كل مشكلة، وكل اقتراح مضاد، في إطار محادثات التقارب كما يطلق عليها خلال دقائق، وأحيانا ثواني، كانمن الممكن إنهاء الأمور بسرعة".

وأردف الموقع قائلاً: "الآن نتحدث في المفاوضات الحالية عن العديد من الأسرى، الذين حياتهم في خطر بشكل دائم، لعدة عوامل وأسباب"،لافتاً إلى أنه "في مواجهة ضغط الوقت الهائل، فإنّ كل يوم يمر أيضاً على الأسرى- حتى لو لم يُقتلوا بقنبلة للجيش الإسرائيلي – هميعيشون على حد السيف وحروق عميقة في أجسادهم وأرواحهم، وعملية المفاوضات تسير عكس ما حدث في القاهرة تماماً (في صفقةشاليط)".

وشدّد تقرير الموقع على أنّ مسؤولين كبار آخرون في "إسرائيل" يعتقدون أنّ نتنياهو "يحاول عمداً تعطيل الصفقة"، مشيراً إلى أنّ منوصفهم بـ"الأكثر تسامحاً" فيصدّقون نتنياهو عندما يقول إنّ هذا هو "تكتيك لعرض موقف متشدد، من أجل حمل حماس على تقديم تنازلاتفي المفاوضات".

ويقول أحد كبار المسؤولين المطلعين على المفاوضات، إنّ الأمر يتعلق "بتشتيت وتضليل وسائل الإعلام الإسرائيلية والرأي العام الإسرائيليمن جانب الحكومة الإسرائيلية، كما لو أنها تفعل كل شيء لإغلاق مسألة الأسرى في أسرع وقت".