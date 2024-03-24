مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة مدنية قرب بلدة الصويري في البقاع الغربي

فلسطين اليوم

أكدت مصادر صحفية في لبنان أنّ غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب بلدة الصويري في البقاع الغربي، وأسفرت عن إصابة المدني حمود رجب (38 عاماً) من الجنسية السورية، وأعلن لاحقاً عن استشهاده متأثراً بجراحه، بعدما نقل إلى إحدى مستشفيات المنطقة.

يذكر انه، فجر اليوم الأحد، استهدفت غارة جوية منزلاً في حي العسيرة شرق مدينة بعلبك، أدت إلى وقوع عدد من الإصابات الخفيفة والمتوسطة بين المدنيين.

ورداً على ذلك، أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان - حزب الله، استهداف القاعدة الصاروخية والمدفعية في "يوآف" وثكنة "كيلع" (مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي)، حيث كانت "تتدرب قوة من لواء غولاني، بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر ‏من ستين صاروخ كاتيوشا"

وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية، أنّ نحو 50 صاروخاً أُطلقت من لبنان، نحو هضبة الجولان، وتم اعتراض 4 منها فقط.