رئيس لجنة الأمن القومي في "كنيست" الاحتلال يدعو للاستيطان بغزة

فلسطين اليوم

قال رئيس لجنة الأمن القومي في برلمان الاحتلال "كنيست" تسفيكا فوغل، إنه يجب أن تنهي إسرائيل الحرب باستيطان اليهود في جميع أنحاء شمال قطاع غزة.

وأضاف فوغل وفقا للقناة /السابعة/ العبرية،"أن العالم يحب المنتصرين، وعليه يجب جعل الفلسطينيين يدفعون ثمن 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بألا تكون لهم أرض في غزة".

ولليوم 170 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 32 ألفا وو 142 شهيدا، وإصابة 74 ألفا و412 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.