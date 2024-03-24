الصحة بغزة: 84 شهيدا و106 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إن جيش الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 84 شهيدا و106 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الصحة، في تقريرها الإحصائي اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32226 شهيدا و 74518 إصابة منذ أكتوبر الماضي.

وأكدت الصحة، أن عددا كبيرا من الضحايا ما زال في الطرقات وتحت الركات، ولا تستطيع فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف الوصول إليهم.