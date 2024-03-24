الاحتلال يكثّف عدوانه.. والمقاومة تتصدى لتوغل قواته في محيط مستشفى ناصر

فلسطين اليوم

كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، استهدافاته على مناطق خان يونس كافة بالتزامن مع محاولات قواته التقدّم البري فيها.

ونفذ الاحتلال فجراً أكثر من 50 غارة على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك إلى جانب إطلاق المروحيات الإسرائيلية النار.

وشنّ الاحتلال أيضاً أحزم النارية في مناطق خان يونس، ولا سيما في المناطق الغربية، إضافة إلى تعرّض محيط مجمع ناصر الطبي لقصف مدفعي.

وفي غضون ذلك، دارت اشتباكات عنيفة تخوضها المقاومة الفلسطينية مع قوات "جيش" الاحتلال وآلياته المتوغِلة في محيط مسشتفى ناصر، وذلك في إطار تصديها للتوغل الإسرائيلي البري.

وتمركزت آليات قوات الاحتلال المتوغِلة في حيي البطن السمين والنمساوي في خان يونس.

وفي رفح جنوبي القطاع، انتُشلت جثامين 6 شهداء وعدد من الجرحى من تحت الركام بعد أن قصف الاحتلال منزلاً في شارع الفلوجة.

وأطلقت زوارق الاحتلال نيرانها الثقيلة بكثافة في اتجاه شاطئ رفح.

كذلك شنّ الاحتلال قصفاً على المناطق الوسطى من قطاع غزّة، ولا سيما على مخيم النصيرات.

واستهدف قصف إسرائيلي المدنيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات في دوار الكويت بمدينة غزة، ما أدّى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.

وواصل الاحتلال استهدافه للمؤسسات الصحية والتعليمية ومراكز الإيواء والبنى التحتية، إذ لا يزال يحاصر أكثر من 240 شخصاً في مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزّة، حيث يطلق النار في أرجائه كافة ويحرق عدداً من المباني داخله بما في ذلك مخازن الأدوية.

وبالتزامن مع العدوان، خاضت المقاومة الفلسطينية اشتباكات مع قوات الاحتلال في دوّار العلم وسط بني سهيلا شرقي محافظة خان يونس، جنوبي القطاع.

ومع اشتداد وتيرة الاشتباكات، تراجعت آليات الاحتلال من منطقة المواصي غربي خان يونس، بعد توغلٍ إسرائيلي استمر لعدّة ساعات.