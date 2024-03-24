مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يشدد إجراءاته في عيد "المساخر"

فلسطين اليوم

اقتحم عدد كبير من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال في أول أيام ما يسمى عيد "المساخر البوريم".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، باقتحام عشرات المستوطنين الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، في أول أيام العيد وسط تنكّر مسوطنينن متطرفين من جماعات المعبد بزي "كهنة المعبد"، تكريسا للحضور الديني اليهودي المتطرف في الأقصى.

وأضافت أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي لتأمين اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك.

وقال شهود عيان، إن شرطة الاحتلال قامت بتشديد الاجراءات على أبواب الأقصى، وأبواب القدس القديمة الرئيسيه، وأرجعت الشبان ولم تسمح لهم بالدخول إلى الاقصى.

ويتوقع أن يشهد المسجد الأقصى اليوم وغدا الاثنين، اقتحاما مركزيا من المستوطنين للاحتفال بما يسمى "عيد المساخر اليهودي بوريم".