3 إصابات في غارة إسرائيلية على بعلبك شرق لبنان

فلسطين اليوم

شن طيران الاحتلال الحربي، بعد منتصف الليلة الماضية، غارة على مدينة بعلبك شرق لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد المباني في حي العسيرة في بعلبك، بأربعة صواريخ، ما أدى إلى تدمير المبنى، وإصابة ثلاثة مواطنين بجروح طفيفة.

وهذه ثالث ضربة تستهدف المنطقة البعيدة عن الحدود مع فلسطين المحتلة خلال نحو ستّة أشهر من العدوان على لبنان.