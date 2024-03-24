"جيش" الاحتلال يقرّ بمقتل جندي جديد خلال معارك شمالي قطاع غزة

فلسطين اليوم

أقر "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإنّ الجندي القتيل هو الرقيب أول ليؤور رافيف، مقاتل في سرية عمليات الكتيبة "غرانيت" في لواء "الناحال"، خلال القتال في معركة في شمال قطاع غزة أمس.

وبمقتل ليؤور، يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى إلى 595 جندياً، منذ الـ7 من تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، منهم 252 جندياً سقطوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 تشرين الأول/أكتوبر.