لليوم 13 على التوالي.. المفكر الفلسطيني عدنان الصباح يواصل إضرابه عن الطعام نصرةً لغزة

فلسطين اليوم

يواصل الكاتب والمفكر الفلسطيني عدنان الصباح إضرابه عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي في مدينة جنين تضامناً مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإيصال صرختهم بضرورة وقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل .

وقال الصباح إن "إضرابه صرخة غضب بسبب العدوان المستمر ضد النساء والأطفال والشيوخ والمدنيين العزل بعد أكثر من خمسة أشهر في ظل صمت دولي على المذابح التي يرتكبها الاحتلال"، محذراً بأن مواجهة المقتلة لا يتم أبداً بالمَقوَلَة.

وتوجه الكاتب الصباح إلى الدول القادرة على التحرك وعدم الاكتفاء بالتصريح أو الاستنكار وذلك عبر مبادره دولية لوقف إطلاق النار في غزة.

يأتي ذلك في وقتٍ يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مجازره بحق المدنيين في قطاع غزة، عبر غاراته الجوية وقصفه المدفعي لأحياء متفرقة من القطاع.