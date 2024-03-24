العراق: المقاومة الإسلامية تستهدف مقر وزارة الأمن الإسرائيلي بالطائرات المسيرة

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، استهداف مبنى مقر وزارة الأمن في "إسرائيل"، بطائرات مسيرة. وذكرت المقاومة في بيانها، أنّ العملية النوعية تأتي "استكمالاً للمرحلة الثانية التي ستتصاعد في شهر رمضان، دعماً لأهالي غزة".

وسبق هذا الاستهداف، إعلان الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، أنّ المقاومة العراقية، "ستستهدف موانئ الاحتلال وطائراته ومصافي النفط في المتوسط".

وكانت المقاومة في العراق، قد أعلنت قبل يومين، استهدافها محطة توليد الكهرباء في "تل أبيب"، فجر الخميس، وذلك بواسطة الطيران المسيّر.

وسبق ذلك استهدافها مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، في عمق أراضي فلسطين المحتلة، وذلك بواسطة الطيران المسير.

ويُذكر أنّ المقاومة العراقية، استهدفت مطار "بن غوريون" الإسرائيلي،في 12 آذار/مارس الجاري، باستخدام الطيران المسيّر أيضاً.

واستهدفت المقاومة عدة أهداف حيوية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع إعلانها بدء المرحلة الثانية من عملياتها ضد الاحتلال، أبرزها كان استهداف مصافي النفط في حيفا المحتلة، وثكنة عسكرية في مطار "روش بينا" الإسرائيلي.