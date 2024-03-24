لبنان: بـ60 صاروخاً.. المقاومة تستهدف "يوآف" و"كيلع" أثناء تدرب قوةً من "غولاني"
أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان ه، استهداف القاعدة الصاروخية والمدفعية في "يوآف" وثكنة "كيلع" (مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي)، حيث كانت "تتدرب قوة من لواء غولاني، بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر من ستين صاروخ كاتيوشا".
وذكر بيان المقاومة أنّ هذا الاستهداف، جاء رداً على قصف أحد الأماكن في مدينة بعلبك، ودعماً "لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة".
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّ نحو 50 صاروخاً أُطلق من لبنان، نحو هضبة الجولان، وتم اعتراض 4 منها فقط.
كما لفتت إلى أنه تمّ تفعيل الدفاعات الجوية في الجولان بعد إطلاق الرشقة الصاروخية من لبنان.