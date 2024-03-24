لبنان: بـ60 صاروخاً.. المقاومة تستهدف "يوآف" و"كيلع" أثناء تدرب قوةً من "غولاني"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان ه، استهداف القاعدة الصاروخية والمدفعية في "يوآف" وثكنة "كيلع" (مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي)، حيث كانت "تتدرب قوة من لواء غولاني، بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر ‏من ستين صاروخ كاتيوشا".

وذكر بيان المقاومة أنّ هذا الاستهداف، جاء رداً على قصف ‏أحد الأماكن في مدينة بعلبك، ودعماً "لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّ نحو 50 صاروخاً أُطلق من لبنان، نحو هضبة الجولان، وتم اعتراض 4 منها فقط.

كما لفتت إلى أنه تمّ تفعيل الدفاعات الجوية في الجولان بعد إطلاق الرشقة الصاروخية من لبنان.