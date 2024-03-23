أبو عبيدة: وفاة أسير إسرائيلي نتيجة نقص الدواء والغذاء.. والمرض يهدد حياة آخرين

فلسطين اليوم

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، مساء اليوم السبت، وفاة الأسير الإسرائيلي بيجف بو خطاف، نتيجة نقصٍ في الدواء والغذاء.

وأكّد أبو عبيدة أنّ كتائب القسّام كانت حذّرت سابقاً من الظروف التي يعانيها الأسرى، وهي الظروف ذاتها، التي يعانيها الشعب الفلسطيني، إذ يقاسون الجوع والحرمان، كما أنّ المرض بات يهدّد حياة عددٍ منهم.

وعقبَ بيان أبي عبيدة، نشر الإعلام العسكري لكتائب القسّام مشهداً للأسير قبل وفاته، مُرفقاً بعبارتين "على رغم أنّه نجا من استهدافات جيش الاحتلال فإنّه لم ينجُ من نقص الغذاء والدواء"، و"ما يعانيه أهالي قطاع غزة، من حصارٍ ونقص في الغذاء والدواء، سيعانيه أسراكم أيضاً".