تحت نيران المقاومة..الاحتلال يتراجع في خانيونس

فلسطين اليوم

تخوض المقاومة اشتباكات مع قوات الاحتلال في دوّار العلم وسط بني سهيلا شرقي محافظة خان يونس، جنوبي القطاع.

ومع اشتداد وتيرة الاشتباكات، أكّد مراسل فلسطين اليوم أنّ آليات الاحتلال تراجعت من منطقة المواصي غرب خان يونس، بعد توغلٍ إسرائيلي استمر لعدّة ساعات.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنّ مقاوميها في وحدة الهندسة يعملون على إعادة استخدام العبوات واللواصق الانفجارية الإسرائيلية التي تمّ تفكيكها، لإعادة استخدامها ضد جنود الاحتلال وآلياته.

وقالت السرايا، في بيان، إنّ مقاوميها في وحدة الهندسة تمكّنوا من تفكيك عبواتٍ ناسفة كانت قد زرعها الاحتلال في منزل في محيط مجمع الشفاء.

كما

أكّدت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا" بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105"، وإيقاع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح جنوب مجمع الشفاء في مدينة غزة.

وقالت القسّام، في بيان، إنّ مقاوميها استهدفوا ناقلة جند للاحتلال بقذيفة "الياسين 105" جنوب مجمّع الشفاء، غربي مدينة غزة.