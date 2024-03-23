"جيش" الاحتلال يُقرّ بمقتل ضابط في عملية رام الله الفدائية

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بمقتل الضابط إيلي ديفيد جارفينكل، من وحدة القوات الخاصة، "دوفدوفان" (إحدى وحدات النخبة)، في العملية التي نفّذتها كتائب شهداء الأقصى في رام الله، يوم أمس، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأوضح موقع "واي نت" الإسرائيلي أنّ جارفينكل قُتل خلال تبادل إطلاق النار مع منفّذ العملية، مؤكّداً إصابة ضابط آخر و6 جنود في العملية.