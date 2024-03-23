طلاب جامعة كندية يضربون عن الطعام رفضاً لدعم "إسرائيل".. وحراك شعبي عالمي تأييداً لغزة

فلسطين اليوم

أعلن طلاب كنديون في جامعة "ماكغيل"، إحدى الجامعات المرموقة في البلاد، الإضراب عن الطعام، مُطالبين جامعتهم بسحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بـ"إسرائيل".

وتحدثت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّ مجموعة من الطلاب في جامعة "ماكغيل" أمضت أكثر من ثلاثة أسابيع في إضراب عن الطعام في محاولة لإجبار الكلية الكندية على سحب استثماراتها من "الشركات التي تدعم الجيش الإسرائيلي"، مطالبين بسحب حوالي 20 مليون دولار من مختلف الشركات الداعمة لـ"إسرائيل".

وتظهر الوثائق الموجودة على موقع جامعة "ماكغيل" أنّها تمتلك استثمارات في شركات من بينها "لوكهيد مارتن"، وهي شركة مقاولات دفاعية باعت طائرات مقاتلة لـ "إسرائيل"، و"سافران"، وهي شركة جوية ودفاعية فرنسية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن رانيا أمين، وهي طالبة في جامعة "ماكغيل": "لم تترك لنا الجامعة أيّ خيار، لأنهم تجاهلوا الاحتجاجات السلمية، والإجراءات التي اتخذها الطلاب والمجموعات الطلابية في الحرم الجامعي".

وأضافت "لقد دفعتنا الجامعة في النهاية إلى اتخاذ هذا الشكل المتطرف من العمل، ووضع أجسادنا وصحتنا وحياتنا على المحك لنجعلهم يعرفون أنّه من غير المقبول على الإطلاق أن يستخدموا أموالنا الدراسية للاستثمار بهذه الطريقة".