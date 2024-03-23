المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقعي المالكية ورويسات العلم

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، مساء اليوم السبت، ‏استهداف الموقع العسكري الإسرائيلي المُقام على أرض قرية المالكية، إحدى القرى السبع اللبنانية المحتلة، ‏بقذائف المدفعية، مؤكّدةً إصابته إصابةً مباشرة.‏

وقالت المقاومة، في بيان، إنّ ‏‏مقاوميها استهدفوا موقع ‏رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه بشكلٍ مباشرة.‏

كما استهدفوا موقع ‏بيّاض بليدا، المواجه لقرية بليدا اللبنانية، بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

واستهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏التجهيزات التجسّسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

كذلك، استهدفت المقاومة ثكنة "راميم"، المقامة على أرض قرية هونين، أحد القرى السبع اللبنانية المحتلة، ‏بقذائف المدفعية.‏

وشنّت المقاومة هجوماً جوياً بمسيّرتين انقضاضيتين على منصّتين للقبة الحديدية في موقع "كفار بلوم" للدفاع الجوي الإسرائيلي، مصيبةً أهدافها بدقة.‏