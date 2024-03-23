المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقعي المالكية ورويسات العلم
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، مساء اليوم السبت، استهداف الموقع العسكري الإسرائيلي المُقام على أرض قرية المالكية، إحدى القرى السبع اللبنانية المحتلة، بقذائف المدفعية، مؤكّدةً إصابته إصابةً مباشرة.
وقالت المقاومة، في بيان، إنّ مقاوميها استهدفوا موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه بشكلٍ مباشرة.
كما استهدفوا موقع بيّاض بليدا، المواجه لقرية بليدا اللبنانية، بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابةً مباشرة.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسّسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة.
كذلك، استهدفت المقاومة ثكنة "راميم"، المقامة على أرض قرية هونين، أحد القرى السبع اللبنانية المحتلة، بقذائف المدفعية.
وشنّت المقاومة هجوماً جوياً بمسيّرتين انقضاضيتين على منصّتين للقبة الحديدية في موقع "كفار بلوم" للدفاع الجوي الإسرائيلي، مصيبةً أهدافها بدقة.