إعلام إسرائيلي: "الجيش" لا يعلم ماذا يفعل في غزّة.. ولا جدوى من عملية في رفح

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إنّ "الجيش" الإسرائيلي لا يعلم ماذا يفعل في غزّة، أيّ أنّه لا يملك خطّة واضحة.

وقال الكاتب السياسي الإسرائيلي، بن كسبيت، في موقع "والاه" الإسرائيلي إنّه "في الوقت الحالي لا يوجد شيء في القطاع، كل ما هوموجود هو أنّ حماس تُحاول العودة لبناء قدراتها في المناطق التي ينسحب منها الجيش"، متابعةً: "الأمر الذي لا تستطيع إسرائيل السيطرةعليه مطلقاً".

وأوضح كسبيت أنّ "نتنياهو رهينة، وغير قادر على اتخاذ القرار الصحيح فبالنسبة له، لا يوجد شيء للحديث عنه، ولا سيما بشأن قطاع غزّةوتنظيم حكم بديل لحماس داخل القطاع"، مشدداً على أنّ "نتنياهو مردوعٌ (من بن غفير وسموتريتش)".

كما أشار الكاتب الإسرائيلي إلى "عدم جدوى أيّ عملية عسكرية في رفح"، معتبراً أن "الدخول إلى هناك سيضيف بعض المساحةلأسطورة النصر الكامل لنتنياهو"، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أنه "لا يوجد شيء في رفح غير الموجود في خان يونس".

ولفت الكاتب الإسرائيلي إلى أنّ "خان يونس، من حيث القوّة الأصلية لحماس، هي أكثر أهمية من رفح من حيث الحجم".

بدوره، قال المحلل السياسي والصحافي في "يديعوت أحرونوت"، بن درور يميني للقناة "12" الإسرائيلية إنّ "نتنياهو هو الشخصالمسؤول عن الفشل والأزمة والتدهور في وضع إسرائيل منذ 7 أكتوبر".

وأضاف أنه "من الصعب أن أقول كلمة جيدة عن نتنياهو، فهو الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من تدهور"، موضحاً أن "كل الأزماتالداخلية والخارجية تقع على عاتقه من ضعف الأداء إلى الأزمات مع الولايات المتحدة".

يأتي ذلك، بينما أظهرت صحيفة "معاريف" عدداً من المتظاهرين حلقوا اليوم السبت، فوق منزل نتنياهو في "كيساريا" ويحملون إعلاناتاحتجاجية كتب عليها: "أنت الراس وأنت المذنب".