الاحتلال يجبر مزارعين مغادرة أراضيهم شرقي رام الله

فلسطين اليوم

أجبرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، مزارعين فلسطينيين على مغادرة أراضيهم في قرية المغير شرق رام الله، تحت تهديدالسلاح.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مزارعين كانوا يعملون في أراضيهم الواقعة في منطقتي "جبل هاشم" و"سهل المغير" لإجبارهم على مغادرتها.

وأضافت أن جنود الاحتلال هددوا المزارعين بالاعتقال حال عودتهم إلى أراضيهم مرة أخرى.