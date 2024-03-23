بلينكن محذرا نتنياهو: "أنت بحاجة إلى خطة واضحة وإلا ستبقى عالقا في غزة"

فلسطين اليوم

قال موقع وللا العبري: أن "وزير الخارجية الأمريكي وجه تحذيرا شديد اللهجة لرئيس الوزراء نتنياهو وأعضاء حكومة الحرب خلال اجتماعهم".

وأضاف بلينكن مخاطبا نتنياهو: "أنت بحاجة إلى خطة واضحة وإلا ستبقى ببساطة عالقا في غزة"، فيما أشار الموقع العبري إلى أن الأخير رد بالقول: "إذا حدث ذلك فسنكون مشغولين هناك لعقود من الزمن".

وهذا التصريح ليس الأول لمسؤول أمريكي يظهر قلق إدارة بايدن بشأن الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة، والتي يمكن أن تؤدي إلى احتلال طويل الأمد للقطاع دون خطة خروج.

وقال بلينكن لنتنياهو وأعضاء حكومة الحرب إنه يصل إلى إسرائيل للمرة الثامنة منذ بداية الحرب كعضو يدافع عن إسرائيل في جميع أنحاء العالم منذ 7 أكتوبر.

وذكر مصدر مطلع على التفاصيل أن بلينكن أبلغ أعضاء مجلس الوزراء الحربي أن "أمن إسرائيل ومكانتها الدولية في خطر"، قائلا: "أنت لم تفهم الأمر بعد. عندما تفعل ذلك، قد يكون الوقت قد فات".